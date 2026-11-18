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विज्ञापन रॉबर्ट पैटिनसन हॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकारों में शामिल हैं। उन्होंने 'हैरी पॉटर' और 'ट्वाइलाइट' जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। अब उन्हें जेम्स बॉन्ड का बड़ा रोल मिला है। इससे पहले रॉबर्ट पैटिनसन ने भारतीय फिल्ममेकर मीरा नायर की फिल्म 'वैनिटी फेयर' (2004) में एक छोटा सा किरदार निभाया था। हालांकि, पैटिनसन वाला सीन फिल्म से काट दिया गया था। अभिनेता ने 2009 में पीटीआई से बातचीत में भारत से जुड़े अपने इस कनेक्शन के बारे में बात की थी।

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पैटिनसन ने किस फिल्म में निभाया था रोल?

रॉबर्ट पैटिनसन अब डेनियल क्रेग की जगह नए जेम्स बॉन्ड के रूप में नजर आएंगे। मगर उनका भारत से एक दिलचस्प कनेक्शन भी है। दुनिया भर में मशहूर होने से बहुत पहले पैटिनसन ने मीरा नायर की 2004 की पीरियड ड्रामा फिल्म 'वैनिटी फेयर' में रॉडी क्रॉली का किरदार निभाया था। इसमें रीज विदरस्पून मुख्य भूमिका में थीं। हालांकि उनका यह रोल फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज का हिस्सा नहीं बन पाया। पैटिनसन के सीन फिल्म से काट दिए गए थे। इन्हें बाद में फिल्म के होम वीडियो वर्जन में देखा जा सका।

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पैटिनसन ने किस फिल्म से की थी करियर की शुरुआत?

पैटिनसन के करियर के इस अनजाने हिस्से के बारे में पहली बार दिसंबर 2009 में पता चला था। उस समय 2008 में आई पहली 'ट्वाइलाइट' फिल्म की सफलता के बाद पैटिनसन काफी मशहूर हो चुके थे। सीरीज की दूसरी फिल्म 'न्यू मून' (2009) उस साल 11 दिसंबर को भारत में रिलीज होने वाली थी। इसी दौरान पैटिनसन ने पीटीआई को दिए एक ईमेल इंटरव्यू में भारत के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात की। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं जानते कि मैंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 'वैनिटी फेयर' से की थी, जिसमें मैंने रॉडी क्रॉली का किरदार निभाया था। इस फिल्म को भारतीय फिल्ममेकर मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था।'

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