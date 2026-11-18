एवेंजर्स- डूम्सडे एडवांस बुकिंग: 19 घंटे में कमाए 10 करोड़, मुंबई में टिकट कीमत 4 हजार पार; टूटा कैसा रिकॉर्ड?
- ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ दिसंबर महीने में भारत में रिलीज होने जा रही है।
- फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही इसने करोड़ों का आंकड़ा पार कर लिया है।
- जानिए देशभर में इसने अब तक कितनी कमाई की और इसकी टिकट कीमतें कहां तक पहुंची हैं?
विस्तार
हॉलीवुड फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' जल्द भारत में रिलीज होने वाली है। हालांकि, इसने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग में अपना जलवा बिखेर दिया है। फिल्म ने अब तक 19 घंटे के भीतर करोड़ों की कमाई कर ली है।
एडवांस बुकिंग में कितनी हुई कमाई?
फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज से पहले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। फिल्म की रिलीज में अभी एक महीना बाकी है। फिल्म ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। बुकिंग शुरू होने के महज 19 घंटों के भीतर ही इसके कई मल्टीप्लेक्स चेन में लगभग एक लाख टिकट बिक चुके हैं।
बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ा
ट्रेड वेबसाइट सैक्निल्क के अनुसार, फिल्म की पहले दिन की प्री-सेल्स के मामले में भारत में रिलीज होने वाली मार्वल की बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। यहां देखें, मार्वल की बड़ी फिल्मों ने शुरुआती 24 घंटों की एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई की थी?
- ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ - 8.27 करोड़ रुपये
- 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' - 6.56 करोड़ रुपये
- 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' - 5.02 करोड़ रुपये
कितनी है डूम्सडे की टिकट कीमतें?
रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में फिर एक बार इस हॉलीवुड फिल्म के टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहां एक एडवांस टिकट की कीमत लगभग 4300 रुपये है। वहीं कई जगहों पर प्रति घंटे 10,000 से अधिक टिकटों की बिक्री दर्ज की गई। अभी कई सप्ताह बाकी हैं, इसलिए जैसे-जैसे और अधिक स्क्रीनिंग और फॉर्मेट उपलब्ध होंगे, बिक्री की रफ्तार पर नजर रखना दिलचस्प होगा।
'एवेंजर्स: डूम्सडे' के बारे में
एंथनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में मार्वल यूनिवर्स के अलग-अलग किरदार एक बार फिर साथ नजर आएंगे। यह फिल्म भारत में 17 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, वहीं अमेरिका में यह फिल्म 16 दिसंबर में रिलीज होने वाली है। एवेंजर्स: डूम्सडे की शुरुआती बुकिंग के आंकड़ों ने इसे शानदार शुरुआत दी है।