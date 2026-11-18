न्यूयॉर्क की सड़कों पर बच्चे संग दिखीं ऐनी

TMZ की तरफ से सामने आई तस्वीरों में ऐनी हैथवे अपने बच्चे को डार्क ब्राउन रंग के बेबी कैरियर में लेकर टहलती दिखाई दीं। इस दौरान उन्होंने लैवेंडर रंग का टॉप, उसके ऊपर हल्के रंग का लंबा ट्रेंच कोट, सफेद पैंट और भूरे रंग के बूट्स पहने थे। साथ ही उन्होंने सनग्लासेस और डार्क ब्राउन रंग की कैप लगाई हुई थी। अभिनेत्री का यह कैजुअल लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में है।



दो बेटों की मां हैं ऐनी हैथवे

ऐनी हैथवे और एडम शुलमैन ने साल 2012 में शादी की थी। दोनों पहले से ही दो बेटों के माता-पिता हैं। उनके बड़े बेटे जोनाथन की उम्र 10 साल और छोटे बेटे जैक की उम्र 6 साल है। अब तीसरे बच्चे के आने से परिवार में खुशियां और बढ़ गई हैं।



ऐनी ने इसी साल जून में अपनी प्रेग्नेंसी की खबर साझा की थी। उन्होंने बारबरा लुईस के गाने 'बेबी, आई एम यॉर्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अभिनेत्री सफेद रंग की खूबसूरत फ्लोई ड्रेस पहने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं।



उन्होंने इस खुशखबरी के साथ यह भी जाहिर किया था कि हर प्रेग्नेंसी का सफर आसान नहीं होता और इस बार की खुशखबरी उनके लिए खास है।