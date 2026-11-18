सैफ अली खान ने क्या कहा?

प्रिंस विलियम से मुलाकात के बाद सैफ अली खान ने कहा, 'यह सेशन कल्चरल को-ऑपरेशन और यूनाइटेड किंगडम (UK) और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करने को लेकर मुलाकात थी। UK लंबे समय से बॉलीवुड के लिए पसंदीदा जगह रही है। उन्होंने कहा कि प्रिंस विलियम के साथ फिल्मों, गानों और थोड़ी क्रिकेट और टाइगर पटौदी के इंग्लैंड और इंडिया में खेलने के बारे में हल्की-फुल्की बातचीत हुईं'।

जब पूछा कि क्या उनके पटौदी रॉयल बैकग्राउंड पर बात हुई? इस पर सैफ ने कहा, 'उन्होंने इसका जिक्र किया था, लेकिन मैंने तुरंत बताया कि इंडिया में अब हमारे पास रॉयल सिस्टम नहीं है'।





#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Following his interaction with Prince William, actor Saif Ali Khan says, "This session was about cultural cooperation and the film industries of the United Kingdom (UK) and India working together. The UK has been a favourite destination for Bollywood for a very long time... It was a light conversation about films, songs, and a little bit about cricket and Tiger Pataudi playing in England and India." When he asked if his Pataudi royal background came up, he said, "They did mention it, but I was quick to point out that in India we do not have a royal system anymore." — ANI (@ANI) November 18, 2026