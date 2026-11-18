कहा- 'सख्त चयन प्रक्रिया अपनाई गई'

बता दें कि सोमवार को बॉन्ड के रूप में रॉबर्ट पैटिनसन के नाम का एलान होने के बाद से काफी चर्चा हो रही है। जेफ बेजोस का कहना है कि जेम्स बॉन्ड के तौर पर रॉबर्ट पैटिनसन का चुनाव घोषणा से ठीक तीन दिन पहले हुआ। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में सेमाफोर के सिलिकॉन वैली और द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर बोलते हुए अमेजन के फाउंडर ने कहा, 'हमने बहुत सख्त प्रक्रिया से चयन किया। आखिरी फैसला शुक्रवार को किया गया'। बेजोस ने सिनेमा के आइकॉनिक रोल में से एक को कास्ट करने के बिहाइंड-द-सनी प्रक्रिया के बारे में यह रोचक जानकारी दी।

जेफ बेजोस की टिप्पणी से यह भी साफ है कि अमेजन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर वे सीधे बॉन्ड की कास्टिंग में शामिल थे। बता दें कि अमेजन MGM स्टूडियोज ने पिछले साल लंबे समय से चल रही इस फ्रैंचाइजी का क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और डेनिस विलेन्यूव को इस अनटाइटल्ड फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए चुना था।