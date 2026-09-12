फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Ameesha Patel Mother 5 Lakh Diamond Bangles Stolen 40 Year Old Domestic Worker Arrested

अमीषा पटेल: एक्ट्रेस की मां के घर हुई थी चोरी, पुलिस के हाथ लगी आरोपी; 5 लाख के डायमंड कंगन से जुड़ा मामला

Sat, 12 Sep 2026 12:21 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 12 Sep 2026 12:21 PM IST
सार

Ameesha Patel: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मां आशा पटेल के घर से जनवरी में करीब 5 लाख कीमत के डायमंड जड़ित कंगन चोरी हो गए थे। अब इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। जानिए क्या है पूरा मामला। 
 

विज्ञापन
Ameesha Patel Mother 5 Lakh Diamond Bangles Stolen 40 Year Old Domestic Worker Arrested
अमीषा पटेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एक्ट्रेस अमीषा पटेल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं। हाल ही में उनकी मां के घर से करीब 5 लाख कीमत के डायमंड जड़ित कंगन चोरी हुए थे। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 
विज्ञापन


5 लाख के कंगन हुए थे चोरी
कंगन चोरी मामले में कई महीनों बाद पुलिस ने उनकी 40 साल की घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब चोरी हुए गहनों को बरामद करने की कोशिश कर रही है।
विज्ञापन


FPJ की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान सीमा विनोद घाटे के रूप में हुई है। वह विरार की रहने वाली है और करीब डेढ़ साल से आशा पटेल के घर में घरेलू काम कर रही थी। जनवरी 2026 में जब घर से कंगन गायब हुए, तब से ही आशा पटेल को सीमा पर शक था।
विज्ञापन
विज्ञापन

Ameesha Patel Mother 5 Lakh Diamond Bangles Stolen 40 Year Old Domestic Worker Arrested
अमीषा पटेल - फोटो : सोशल मीडिया
बार-बार पूछने पर भी करती रही इनकार
आशा पटेल ने कंगन चोरी होने के बाद सीमा से इस बारे में कई बार पूछताछ की, लेकिन उसने चोरी में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद आशा पटेल ने मरीन ड्राइव पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 के तहत FIR दर्ज की। इसके बाद सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कदम और पुलिस इंस्पेक्टर व्हाटकर की निगरानी में क्राइम डिटेक्शन टीम ने जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने सीमा घाटे को विरार से ट्रेस किया और उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 15 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

Ameesha Patel Mother 5 Lakh Diamond Bangles Stolen 40 Year Old Domestic Worker Arrested
अमीषा पटेल - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अभी बरामद नहीं हुए चोरी के कंगन
पुलिस अब चोरी हुए डायमंड कंगन बरामद करने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी महिला का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। फिलहाल चोरी हुए कंगन बरामद नहीं हुए हैं।

इस मामले की जांच असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी और मरीन ड्राइव पुलिस की क्राइम डिटेक्शन टीम कर रही है।

Ameesha Patel Mother 5 Lakh Diamond Bangles Stolen 40 Year Old Domestic Worker Arrested
फिल्म 'कहो ना प्यार है' के एक सीन में ऋतिक-अमीषा पटेल - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
'कहो ना... प्यार है' से रातोंरात स्टार बनी थीं अमीषा पटेल
  • अमीषा पटेल ने साल 2000 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म 'कहो ना... प्यार है' से बॉलीवुड में कदम रखा था।
  • उनकी पहली ही फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और अमीषा रातोंरात घर-घर में पहचानी जाने लगीं।
  • इसके बाद उन्होंने सनी देओल के साथ 'गदर' में सकीना का किरदार निभाया।
  • यह फिल्म भी बॉलीवुड की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई और अमीषा के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बन गई।

ये भी पढ़ें- इंटरव्यू: बापू की कौन सी सीख फॉलो कर रहे आसिफ खान? बिग बॉस 20 में अलग पहचान बनाने में जुटे ‘पंचायत’ के दामाद
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed