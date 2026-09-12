अमाल मलिक: 'सलमान सर को भी पता चलने दो'; दबंग खान की प्रोडक्शन कंपनी पर क्यों भड़के अमाल? दे डाली ये सलाह

नाराजगी जताते हुए क्या बोले कंपोजर-सिंगर?

अमाल मलिक ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'जो कोई भी @skfilmsofficial का पेज या सोशल मीडिया संभाल रहा है, मुझे आपकी हिम्मत देखकर हंसी आ रही है कि आपने गाने के म्यूजिक कंपोजर और गीतकार का नाम ही छोड़ दिया। यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस गाने को बनाने में म्यूजिक कंपोजर और गीतकार ने अपना दर्द, खून, पसीना और आंसू लगाए हों, उसे बिना उन्हें सम्मान दिए या उनका जिक्र किए ही सेलिब्रेट किया जाए। कम से कम बेसिक चीजें तो सीख लो, वरना यह पेज डिलीट कर दो'।

इतना ही नहीं, अमाल ने यह भी लिखा कि, 'मेरा कमेंट डिलीट मत करना, इसे सलमान सर को भी देखने दो, ताकि उन्हें पता चले कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गड़बड़ की है'।







