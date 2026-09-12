बिग बॉस 20: आधी रात को तौकीर के तमाशे से परेशान हुए घरवाले, बुलाना पड़ा डॉक्टर, लास्ट में मिला बड़ा ट्विस्ट

बिग बॉस पर चिल्लाए काजी तौकीर

'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर अचानक जोर-जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने बिग बॉस से दवाइयां मांगी। सामने आए प्रोमो में काजी तौकीर कैमरे के सामने पहले बहुत आराम से कहते हैं कि उन्हें दवा चाहिए। फिर धीरे-धीरे उनकी नाराजगी बढ़ने लगती है और आखिर में चिल्लाने लगते हैं। काजी बिग बॉस से चिल्लाते हुए कहते हैं कि उन्हें उनकी ही दवाइयां चाहिए। तौकीर बस यहीं नहीं रुके। उन्होने बिग बॉस पर चिल्लाते हुए यहां तक कह दिया कि 'आप बिग बॉस ही हो, भगवान नहीं हो'। इसके बाद उन्हें रूम में बुलाया गया।

