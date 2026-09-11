हैवान बॉक्स ऑफिस: नहीं चला अक्षय-सैफ का जादू! पहले दिन डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाई फिल्म, जानें कलेक्शन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 11 Sep 2026 07:10 PM IST
सार
Haiwaan Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानिए इस फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है।
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विस्तार
प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैवान' आखिर आज शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म साल 2016 में आई मलयालम भाषा की फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक है। जानिए आज शुक्रवार को पहले दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।
पहले दिन ही पस्त हुई 'हैवान'!
हैवान को लेकर दर्शकों से मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए हैं। लेकिन फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दर्शकों को नहीं जुटा पाई है। पहले दिन खबर लिखे जाने तक हैवान ने केवल 1.77 करोड़ का कलेक्शन किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और प्रियदर्शन का निर्देशन होने के बावजूद फिल्म पहले दिन डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है।
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पहले दिन ही पस्त हुई 'हैवान'!
हैवान को लेकर दर्शकों से मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए हैं। लेकिन फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दर्शकों को नहीं जुटा पाई है। पहले दिन खबर लिखे जाने तक हैवान ने केवल 1.77 करोड़ का कलेक्शन किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और प्रियदर्शन का निर्देशन होने के बावजूद फिल्म पहले दिन डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है।
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इन फिल्मों से टक्कर
इन दिनों सिनेमाघरों में कई तरह की फिल्में लगी हैं। इनमें सबसे आगे फिलहाल 'मिर्जापुर द मूवी' चल रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने 8 दिनों में 152.49 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके अलावा 'हनुमान अंश' भी थिएटर्स में जमी हुई है। इन दोनों फिल्मों के अलावा 'टॉक्सिक' और 'इरुमुडी' जैसी फिल्में भी सिनेमाघरों में लगी हैं, जो हैवान को टक्कर देने वाली हैं।
इन दिनों सिनेमाघरों में कई तरह की फिल्में लगी हैं। इनमें सबसे आगे फिलहाल 'मिर्जापुर द मूवी' चल रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने 8 दिनों में 152.49 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके अलावा 'हनुमान अंश' भी थिएटर्स में जमी हुई है। इन दोनों फिल्मों के अलावा 'टॉक्सिक' और 'इरुमुडी' जैसी फिल्में भी सिनेमाघरों में लगी हैं, जो हैवान को टक्कर देने वाली हैं।
'हैवान' के बारे में
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- फिल्म ‘हैवान’ का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है।
- फिल्म 2016 की मलयालम थ्रिलर फिल्म 'ओप्पम' की हिंदी रीमेक है।
- इसके साथ ही फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इससे अक्षय और सैफ 18 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं।
- दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार साल 2008 में 'टशन' में एक साथ देखा गया था।
- अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा सैयामी खेर और बोमन ईरानी भी अहम भूमिकाओं में हैं।
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