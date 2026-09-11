हैवान बॉक्स ऑफिस: नहीं चला अक्षय-सैफ का जादू! पहले दिन डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाई फिल्म, जानें कलेक्शन

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पहले दिन ही पस्त हुई 'हैवान'!

हैवान को लेकर दर्शकों से मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए हैं। लेकिन फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दर्शकों को नहीं जुटा पाई है। पहले दिन खबर लिखे जाने तक हैवान ने केवल 1.77 करोड़ का कलेक्शन किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और प्रियदर्शन का निर्देशन होने के बावजूद फिल्म पहले दिन डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है।

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प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैवान' आखिर आज शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म साल 2016 में आई मलयालम भाषा की फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक है। जानिए आज शुक्रवार को पहले दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।