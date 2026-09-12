लिटिल थॉमस: लंबे समय के बाद अनुराग कश्यप ने बच्चों के लिए बनाई फिल्म, कैसी होगी कहानी और कब होगी रिलीज?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फिल्म की कहानी 90 के दशक के गोवा में सेट है। इसमें थॉमस नाम का एक बच्चा है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। थॉमस की सबसे बड़ी इच्छा है कि उसका एक छोटा भाई हो।थॉमस को बताया जाता है कि अगर उसे छोटा भाई चाहिए तो उसके माता-पिता को एक-दूसरे को किस करना होगा। लेकिन उसके माता-पिता के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं और दोनों अब एक-दूसरे को किस नहीं करते। ऐसे में छोटा थॉमस अपने माता-पिता को फिर से किस करवाने की कोशिश में लग जाता है।फिल्म की कहानी एक बच्चे की मासूम सोच और अपने परिवार को लेकर उसकी छोटी-सी इच्छा के आसपास घूमती है। यही चीज इसे बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी खास बनाती है।