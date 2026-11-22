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स्टेज पर पहुंची फैन ने किया किस

दरअसल, दिलजीत अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट के दौरान परफॉर्म कर रहे थे। तभी एक फीमेल फैन स्टेज पर उनके पास पहुंच गई। जैसे ही फैन ने उनके करीब आकर किस करने की कोशिश की, दिलजीत ने हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि, बाद में उन्होंने फैन को अपने गाल पर किस करने दिया। इसके बाद फैन ने उन्हें गले लगाया और स्टेज से चली गई।

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दिलजीत दोसांझ अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में हैं। 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने लाइव परफॉर्म किया था। शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल रहा है।