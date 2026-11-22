दिलजीत दोसांझ: कॉन्सर्ट में फीमेल फैन ने रोकने के बाद भी किया किस, वायरल हुआ सिंगर का रिएक्शन; देखें वीडियो
- पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में हैं।
- अहमदाबाद में हुए उनके कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
- इस वीडियो में एक फीमेल फैन स्टेज पर पहुंचकर दिलजीत को किस करती नजर आ रही हैं।
विस्तार
स्टेज पर पहुंची फैन ने किया किस
दरअसल, दिलजीत अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट के दौरान परफॉर्म कर रहे थे। तभी एक फीमेल फैन स्टेज पर उनके पास पहुंच गई। जैसे ही फैन ने उनके करीब आकर किस करने की कोशिश की, दिलजीत ने हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि, बाद में उन्होंने फैन को अपने गाल पर किस करने दिया। इसके बाद फैन ने उन्हें गले लगाया और स्टेज से चली गई।
इस दौरान दिलजीत और उनकी फैन के बीच मजेदार बातचीत भी हुई। सिंगर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'देखो गोरे भांगड़ा पा रहे हैं, मैम। मेरे शो में आने के लिए शुक्रिया। मेरी इंग्लिश हैंडसम नहीं है, मैं हैंडसम हूं।'
दिलजीत की इस बात पर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी और फैन को एक गिफ्ट भी दिया। स्टेज से जाने से पहले फैन ने एक बार फिर उन्हें गले लगाया और गाल पर किस किया। अब इस पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
देखें वीडियो-
- दिलजीत दोसांझ फिलहाल 'ऑरा इंडिया टूर 2026' पर हैं।
- टूर शुरुआत दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 30 अक्तूबर को हुई थी।
- सिंगर का अगला कॉन्सर्ट 27 नवंबर को मुंबई में होगा।
- यह टूर 19 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
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