दिल्ली में हथौड़ा एक्शन: लक्ष्मी नगर से मधु विहार तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई, न्यू अशोक नगर में पीजी सील

न्यू अशोक नगर और मधु विहार में बड़ी कार्रवाई

न्यू अशोक नगर में अवैध रूप से चल रहे एक पेइंग गेस्ट हाउस (पीजी) को सील किया गया है। यह कदम क्षेत्र में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। मधु विहार में भी अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की तैयारी है। इसके लिए स्थानीय पुलिस बल की उपलब्धता का इंतजार किया जा रहा है। निगम का कहना है कि सभी अवैध निर्माणों पर नियमानुसार और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी।