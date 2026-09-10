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Hindi News ›   Delhi ›   Satya Niketan incident MCD is conducting demolition and sealing drive in New Ashok Nagar and Laxmi Nagar

दिल्ली में हथौड़ा एक्शन: लक्ष्मी नगर से मधु विहार तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई, न्यू अशोक नगर में पीजी सील

Thu, 10 Sep 2026 12:59 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 10 Sep 2026 12:59 PM IST
सार

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के बाद नगर निगम की अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज मधु विहार, जगतपुरी, न्यू अशोक नगर और लक्ष्मी नगर में ध्वस्तीकरण व सीलिंग की जा रही है।

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Satya Niketan incident MCD is conducting demolition and sealing drive in New Ashok Nagar and Laxmi Nagar
पूर्वी दिल्ली में निगम एक्शन में - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद पूर्वी दिल्ली में नगर निगम की अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त जारी है। आज भी यह अभियान मधु विहार, जगतपुरी, न्यू अशोक नगर और लक्ष्मी नगर में चल रहा है। बुधवार को निगम ने चार अलग-अलग स्थानों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की थी। 

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एमसीडी की चार इलाकों में कार्रवाई जारी
निगम की टीमें इन क्षेत्रों में अवैध रूप से बने ढांचों को ध्वस्त कर रही हैं। साथ ही, अनधिकृत संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में बढ़ते अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाना है। मधु विहार, जगतपुरी, न्यू अशोक नगर और लक्ष्मी नगर में हथौड़ा कार्रवाई हो रही है।
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न्यू अशोक नगर में पीजी सील
न्यू अशोक नगर में एक अवैध रूप से संचालित पीजी को भी सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों की शिकायतों और नियमों के उल्लंघन के बाद की गई है। मधु विहार में तोड़फोड़ की कार्रवाई पुलिस बल मिलने के बाद शुरू होगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे निर्माणों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

अवैध निर्माण पर निगम का अभियान
नगर निगम पूर्वी दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ लगातार सक्रिय है। बुधवार को चार विभिन्न स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसमें कई अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया और कुछ संपत्तियों को सील किया गया। यह अभियान शहर में कानून का पालन सुनिश्चित करने और अनियोजित विकास को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। निगम ने सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

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न्यू अशोक नगर और मधु विहार में बड़ी कार्रवाई
न्यू अशोक नगर में अवैध रूप से चल रहे एक पेइंग गेस्ट हाउस (पीजी) को सील किया गया है। यह कदम क्षेत्र में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। मधु विहार में भी अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की तैयारी है। इसके लिए स्थानीय पुलिस बल की उपलब्धता का इंतजार किया जा रहा है। निगम का कहना है कि सभी अवैध निर्माणों पर नियमानुसार और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी।

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