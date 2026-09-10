दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन: 12 सितंबर को नहीं लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक पुलिस ने बताई नई तारीख; पढ़ें एडवाइजरी

11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में सदस्य और साझेदार देशों के नेता, वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिसके चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है।



ब्रिक्स सम्मेलन के चलते इन रास्तों में रहेगा डायवर्जन

नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक प्रस्तावित ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक यातायात व्यवस्था लागू की है। सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। वीआईपी मूवमेंट के दौरान नई दिल्ली और आसपास के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोकी या डायवर्ट की जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से यात्रा से पहले एडवाइजरी देखने और निर्धारित डायवर्जन का पालन करने की अपील की है।



दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता के अनुसार, दिल्ली की सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाले कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वीआईपी मूवमेंट के दौरान इन वाहनों को भी वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा सकता है। यदि किसी देश के वरिष्ठ अधिकारी या प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के बाजार अथवा ऐतिहासिक स्थल का दौरा करता है, तो सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित क्षेत्र में भी कुछ समय के लिए यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।



डीटीसी बसों के रूट प्रभावित, मेट्रो चलेगी सामान्य

दिल्ली पुलिस ने डीटीसी के साथ ट्रैफिक प्लान साझा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित इलाकों में डीटीसी बसों का संचालन नहीं होगा। 11 से 13 सितंबर तक बसें केवल निर्धारित और स्वीकृत रूट पर ही चलेंगी। इसके विपरीत, मेट्रो सेवा सामान्य रूप से जारी रहेगी और इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा।



गूगल मैप पर मिलेगा रियल टाइम अपडेट

यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस ने गूगल मैप के अधिकारियों के साथ भी योजना साझा की है। सम्मेलन के दौरान लागू डायवर्जन और यातायात बदलाव की जानकारी गूगल मैप पर रियल टाइम में अपडेट की जाएगी। पुलिस लगातार बदलावों की जानकारी साझा करेगी, ताकि लोग वैकल्पिक मार्ग चुन सकें।



टैक्सी पिक-अप और ड्रॉप पर भी रोक

प्रतिबंधित क्षेत्रों में सम्मेलन के दौरान ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं के पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा बंद रहेगी। वहीं, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें रोका नहीं जाएगा।

