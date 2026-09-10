दिल्ली में जेई ने चलाई गोली: देर रात राजेंद्र नगर में फायरिंग से मची सनसनी, पुलिस ने पकड़ा; केस दर्ज
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 10 Sep 2026 02:34 PM IST
सार
Delhi Firing News: दिल्ली के राजेंद्र नगर में फायरिंग करने के आरोप जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई है।
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विस्तार
दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में फायरिंग की खबर सामने आई है। जहां 9-10 सितंबर की रात दो बजे हवा में गोलीबारी हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह घटना शराब के अत्यधिक प्रभाव में होने का संदेह है।
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पुलिस के बीट कर्मचारियों को एक सफेद बलेनो कार में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति द्वारा हवा में गोलीबारी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा। उन्होंने आरोपी गगन दीप सिंह को पकड़ लिया।
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गगन दीप सिंह 29 वर्ष का है और ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली का निवासी है। वह मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के कनखल का रहने वाला है। वह एनडीएमसी परियोजना में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है।
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आरोपी को शराब के नशे में पाया गया। उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर बरामद हुई। रिवॉल्वर के साथ दो जिंदा और दो खाली कारतूस भी मिले। यह रिवॉल्वर लाइसेंसी थी। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।