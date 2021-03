दिल्लीः पत्नी को मारकर फार्म हाउस में लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस

होलंबी कलां में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को भी फांसी लगा ली। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार घटना होलंबी कलां खुर्द की है जहां एक शख्स ने पत्नी को मारने के बाद फार्म हाउस में खुद भी फांसी लगा ली। पुलिस ने उनके रिश्तेदारों के कहने पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। घटना 29 मार्च की है।

Delhi: A man killed his wife and hanged himself at a farmhouse in Holambi Khurd area of Delhi on March 29. Two cousins of the deceased man informed the police about the incident. FIR has been registered. Investigation underway.