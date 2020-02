दिल्ली हिंसा पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बोले- वेल डन, केजरीवाल!

सार दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों को रहने के लिए अस्थाई आवास उपलब्ध कराया है। जहां दंगा पीड़ितों को आवास के साथ-साथ भोजन-दवाएं इत्यादि भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

नागरिकता कानून पर शुरू हुई शर्मनाक बयानबाजी से उपजे दंगों ने अब तक 42 लोगों की जान ले ली है, लेकिन इस पर आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है।भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मा्लवीय ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दूसरा कश्मीर बना दिया। अब यहां लोग विस्थापितों की तरह टेंटों और रैन बसेरों में रहेंगे।