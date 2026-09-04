Delhi NCR News: दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स हॉकी में जोन-22 और जोन-10 का दबदबा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:10 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:10 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स हॉकी प्रतियोगिता के अंडर-17 वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीमों को पदक दिलाए। प्रतियोगिता का आयोजन एसबी अशोक नगर हॉकी स्टेडियम में किया गया। बालिका वर्ग में जोन-10 ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि जोन-17 दूसरे स्थान पर रहा। जोन-22 को तीसरा स्थान मिला। वहीं बालक वर्ग में जोन-22 ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। जोन-17 ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि जोन-1 तीसरे स्थान पर रहा।
प्रतियोगिता में दिल्ली के विभिन्न जोन से आए स्कूली खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन, टीमवर्क और खेल भावना का शानदार परिचय दिया। संवाद
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प्रतियोगिता में दिल्ली के विभिन्न जोन से आए स्कूली खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन, टीमवर्क और खेल भावना का शानदार परिचय दिया। संवाद
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