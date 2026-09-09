सत्य निकेतन हादसे के बाद ध्वस्तीकरण कार्रवाई: एमसीडी का 12 जोन में चला हथौड़ा, 34 भवनों में तोड़फोड़, 17 सील

विकास नगर और सेक्टर-17 द्वारका में खतरनाक घोषित संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। एमसीडी के मुताबिक ये कार्रवाई संरचनात्मक रूप से असुरक्षित भवनों को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। उसने राणा प्रताप बाग की संपत्ति संख्या सी-1/19 में तीसरी मंजिल की आरसीसी छत के चार पैनल और पहली मंजिल की आरसीसी स्लैब का एक पैनल ध्वस्त किया गया। गैस कटर से सरिया काटने के साथ दूसरी मंजिल की ईंट की दीवारें भी तोड़ी गईं। मॉडल टाउन के सरदार नगर स्थित डी-2ए में भी तीन आरसीसी स्लैब पैनल ध्वस्त किए गए और गैस कटर से सरिया काटा गया।