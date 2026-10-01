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पड़ोसी निकला दरिंदा: शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, शादी के बाद पति को भेजा वीडियो; आरोपी पकड़ा

Thu, 01 Oct 2026 09:39 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 01 Oct 2026 09:39 AM IST
सार

लुटियंस दिल्ली में एक पड़ोसी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे एक साल तक ब्लैकमेल किया और शादी के बाद पीड़िता के पति को भेज दिया। पुलिस ने आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर लिया है।

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Neighbor misdeed minor and blackmailed her and accused arrested
anuj crime - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लुटियंस दिल्ली के साउथ एवेन्यू में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोसी निखिल ने कथित तौर पर लड़की का दुष्कर्म किया और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। यह घटना अप्रैल 2025 में घटित हुई थी।

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आरोपी ने लड़की को धमकी दी थी कि वह किसी और से शादी न करे। दुष्कर्म के वीडियो के आधार पर, निखिल ने लड़की को लगभग एक साल तक ब्लैकमेल करना जारी रखा। जब लड़की बालिग हुई और उसकी शादी हो गई, तो आरोपी ने दुष्कर्म का वह वीडियो उसके पति को भेज दिया। पुलिस ने आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर लिया है।

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