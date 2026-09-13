जाहिद ने बीवी की ली जान: पति-प्रेमिका ने रची साजिश, बाथरूम में घोंट दिया था गला, अवैध संबंध बने कत्ल की वजह

करावल नगर में युवक की मौत, पड़ोसी पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में संदिग्ध हालात में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त राजकुमार (38) के रूप में हुई है। परिजनों ने पड़ोसियों पर उसकी पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। शनिवार सुबह सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राजकुमार का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।