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नई दिल्ली। ओखला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के समय वह ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गया। आशंका है कि युवक नशे में था। उसके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। रेलवे पुलिस उपायुक्त भरत रेड्डी ने बताया कि पुलिस मृतक की फोटो लेकर उसकी शिनाख्त के लिए आसपास के इलाके में पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर में पुलिस को इसकी सूचना मिली थी।