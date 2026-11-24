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एएसआई हरविंदर एवीटी स्टाफ रोजका मेव की टीम के साथ बड़कली-नगीना रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की हीरो एचएफ डीलक्स बाइक लेकर नगीना की तरफ आ रहा है। पुलिस ने पुलिया के पास नाकाबंदी कर दी। बाइक सवार ने वापस भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया।पूछताछ में आरोपी की पहचान ईशा पुत्र जुबेर निवासी आमका, थाना सदर फिरोजपुर झिरका के रूप में हुई। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी और आरोपी उसके कागजात भी नहीं दिखा सका। इंजन व चेसिस नंबर की जांच में बाइक दिल्ली के ई-पुलिस स्टेशन कालकाजी साउथ ईस्ट में दर्ज चोरी के मामले से संबंधित मिली। संवाद