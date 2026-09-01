दिल्ली में दोस्तों के बीच खूनी खेल: धोबी घाट पर हुआ विवाद, चाकू से कई वार कर युवक को मार डाला; आरोपी गिरफ्तार

सेंट्रल दिल्ली में दोस्ती का रिश्ता विवाद के बाद खूनी वारदात में बदल गया। एलएनजेपी अस्पताल के पास धोबी घाट पर 31 अगस्त की रात करीब 11:40 बजे दो दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप है कि शिवम चौहान ने अपने दोस्त शिवम माथुर पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए माथुर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी चौहान को गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस ने एक सितंबर को बताया कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास धोबी घाट पर एक युवक की उसके दोस्त ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना 31 अगस्त की रात करीब 11:40 बजे हुई थी। आरोपी शिवम चौहान (23) को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है।मृतक की पहचान 25 वर्षीय शिवम माथुर के तौर पर हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीमों को एक सितंबर को एलएनजेपी हॉस्पिटल से जानकारी मिली। घायल शिवम माथुर को चाकू के कई घावों के साथ अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने माथुर को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच के अनुसार, माथुर, चौहान और उनके दोस्त शिव कुमार गौतम धोबी घाट पर इकट्ठा हुए थे। माथुर और चौहान दोस्त थे। उनके बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था। अनबन बढ़ने पर चौहान ने कथित तौर पर माथुर पर चाकू से हमला किया। उसने माथुर के सीने और पेट में कई बार वार किए।मौके पर मौजूद शिव कुमार गौतम ने यह घटना देखी। गौतम ने ही घायल माथुर को अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद, पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंची। गौतम के चश्मदीद बयान से चौहान की पहचान कथित हमलावर के तौर पर हुई।इसके बाद पुलिस ने आरोपी शिवम चौहान को पकड़ लिया। पुलिस ने जांच के दौरान जुर्म में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस अब घटनाओं के क्रम की जांच कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।