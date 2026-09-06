दिल्ली: धौला कुआं फ्लाईओवर पर कार में लगी आग, दमकल कर्मियों ने तुरंत पहुंचकर बुझाई

दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर एक कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरी कार जल गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को नियंत्रण में किया।

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#WATCH | Delhi: A car caught fire at Dhaula Kuan flyover. Firefighters were rushed to the spot to bring the blaze under control. Further details awaited. pic.twitter.com/Ast2NU19Fh — ANI (@ANI) September 6, 2026