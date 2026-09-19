Delhi NCR News: गणेश महोत्सव में भक्ति में डूबे श्रद्धालु

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पूर्वी दिल्ली। गणेश महोत्सव के छठे दिन भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। विभिन्न पंडालों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। धार्मिक अनुष्ठानों, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक गतिविधियों का दौर जारी है। भगवान गणेश को रोजाना विशेष भोग अर्पित किए जा रहे हैं। आयोजकों ने इसे सामाजिक एकता का माध्यम बताया। श्रद्धालुओं का कहना है कि पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना हुआ है। संवाद