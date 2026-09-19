Delhi NCR News: इहबास में शुरू हुए पांच नए विभाग

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निदेशक डॉ. राजेंद्र धमीजा के अनुसार, जिरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में डीएम कोर्स भी शुरू हो चुका है। बेंगलुरु और लखनऊ के बाद दिल्ली में इहबास देश का तीसरा संस्थान है, जहां यह पढ़ाई कराई जा रही है। इससे बुजुर्गों में डिमेंशिया के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे।न्यूरोरिहेबिलिटेशन विभाग में स्ट्रोक, दुर्घटना और दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से प्रभावित मरीजों को पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। न्यूरोपैलेटिव विभाग गंभीर मरीजों की देखभाल करेगा। न्यूरो इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी विभाग से तंत्रिका तंत्र की बीमारियों की जांच और इलाज में मदद मिलेगी। इहबास में दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, बड़ौत और शामली से भी मरीज आते हैं। ब्यूरो