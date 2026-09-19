Delhi NCR News: जामिया में ऑड सेमेस्टर परीक्षा के लिए 25 सितंबर से भर सकेंगे फॉर्म
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:00 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:00 PM IST
विज्ञापन
-बिना विलंब शुल्क 20 अक्तूबर तक जमा होंगे फॉर्म
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ऑड सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। नियमित और पार्ट टाइम पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म 25 सितंबर से 20 अक्तूबर तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।
इसमें सभी अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के साथ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के छात्र फॉर्म भर सकेंगे। बैकलॉग पेपर वाले छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।
वहीं पीएचडी कोर्स वर्क के छात्रों के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म इसी अवधि में भरे जाएंगे। इसमें सत्र 2025-26 के सेमेस्टर-2 और सत्र 2026-27 के सेमेस्टर-1 के शोधार्थी शामिल हैं। इसके अलावा बिना विलंब शुल्क के फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर है। इसके बाद 30 अक्तूबर तक एक हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकेंगे। फॉर्म में सुधार या संशोधन एक से पांच नवंबर तक हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ऑड सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। नियमित और पार्ट टाइम पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म 25 सितंबर से 20 अक्तूबर तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।
इसमें सभी अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के साथ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के छात्र फॉर्म भर सकेंगे। बैकलॉग पेपर वाले छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।
विज्ञापन
वहीं पीएचडी कोर्स वर्क के छात्रों के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म इसी अवधि में भरे जाएंगे। इसमें सत्र 2025-26 के सेमेस्टर-2 और सत्र 2026-27 के सेमेस्टर-1 के शोधार्थी शामिल हैं। इसके अलावा बिना विलंब शुल्क के फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर है। इसके बाद 30 अक्तूबर तक एक हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकेंगे। फॉर्म में सुधार या संशोधन एक से पांच नवंबर तक हो सकेगा।
विज्ञापन