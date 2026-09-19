Delhi NCR News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एमसीडी का सफाई अभियान तेज

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पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी जोन के उपायुक्त के निर्देश पर न्यू सीमापुरी स्थित वार्ड 218 के झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर और स्लम इलाकों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने लोनी रोड (वार्ड 223) के आसपास पैदल मार्च कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वार्ड 222, 223 और 235 के इलाकों में फील्ड निरीक्षण किया गया। जहां कचरे के ढेर और नालियों में सिल्ट जमा पाई गई, वहां सफाई कर्मचारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए। ब्यूरो