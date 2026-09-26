यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू: गृह मंत्री का विपक्ष पर वार- जिनकी सोच मृत, उन्हें दिखाई नहीं देता देश का विकास

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आर्थिक विकास दर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर निशाना साधा। नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना शाह ने कहा, कुछ वक्रदृष्टा जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाते रहते हैं।

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शाह ने कहा, रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। डिफेंस सेक्टर में निर्यात 2013-14 की तुलना में 56 गुना बढ़ा है। यूपी में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है।

दुनियाभर में इतनी उथल-पुथल और अनेक बाधाओं के बावजूद भारत की विकास दर 7.8 फीसदी है और यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। जिन्हें भारत की अर्थव्यवस्था मृत लगती है, दरअसल उनकी अपनी सोच ही मृत हो चुकी है, इसलिए उन्हें देश का विकास दिखाई नहीं देता।शाह ने शुक्रवार को कहा, मूडीज ने विकास दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। जापान की प्रमुख रेटिंग एजेंसी जेसीआर ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को बीबीबी+ से अपग्रेड करके ए- तक पहुंचा दिया है। जुलाई में रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ है। छह राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में 12.2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 11 गुना वृद्धि हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को 2047 में एक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प दिया है, उसे हम सिद्ध करेंगे।शाह ने कहा कि यूपी के झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर के छह नोड विकसित किए जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में यूपी में निवेश आ रहा है।यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में गौतमबुद्ध नगर की नियारा ट्राइब का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना है। इसकी फाउंडर निहारिका प्रथम हैं। हॉल एच 14, स्टॉल 03/40 पर उनका कलेक्शन लगा है। निहारिका ने बताया कि उनका ब्रांड भारत की पारंपरिक विरासत को मॉडर्न डिजाइन के साथ दुनिया तक पहुंचाता है। यहाँ हाथ से बने ट्राइबल हार, चोकर, झुमके और लेदर बैग हैं। सभी प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन और हैंडक्राफ्टेड हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड शो से उन्हें विदेशी खरीदारों से जुड़ने और महिला उद्यमियों को बड़ा मंच मिला है।