दिल्ली: अलीपुर के झंगोला गांव के पास यमुना नदी में डूबा किशोर, तलाश करने के लिए अभियान जारी
पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ की टीमें और बोट क्लब के गोताखोर मौके पर पहुंचे। लड़के का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चल रहा है।
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अलीपुर पुलिस स्टेशन इलाके में झंगोला गांव के पास यमुना नदी में 14 साल का एक लड़का डूब गया। पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ की टीमें और बोट क्लब के गोताखोर मौके पर पहुंचे। लड़के का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चल रहा है।
Delhi | In the Alipur police station area, near Jhangola village, a 14-year-old boy drowned in the Yamuna River. Police personnel, NDRF teams, and divers from the Boat Club reached the spot. A search operation is still underway to locate the boy: Delhi Police— ANI (@ANI) September 25, 2026