Delhi NCR News: दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख पठान को दिए थे हथियार, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

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2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में शाहरुख पठान को हथियार सप्लाई करने वाले वसीम उर्फ हाजी वसीम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ा। आरोपी ने रोके जाने पर पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। वसीम बंबीहा और कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़ा है। उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद हुए। अवैध हथियारों की तस्करी में इस्तेमाल स्विफ्ट कार भी मिली। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल ने यह जानकारी दी। वसीम मेरठ, उत्तर प्रदेश का निवासी है। वह कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर दविंदरपाल सिंह उर्फ गोपी लाहोरिया के कहने पर काम करता था। वह गैंग के शूटर्स को अवैध हथियार सप्लाई करता था। पुलिस को 24 अगस्त को वसीम के बारे में सूचना मिली थी।