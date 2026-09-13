दिल्ली: नरेला में घर से बाहर बुलाकर किशोरी से किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस

नरेला इलाके में 13 साल के किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक युवक ने फोन कर किशोरी को घर के बाहर बुलाया और बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर अब आरोपी की तलाश कर रही है।

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13 साल की किशोरी अपने परिजनों के साथ नरेला इलाके में रहती है। कुछ दिनों से वह गुमसुम थी। 10 सितंबर को मां ने किशोरी से बातचीत की। किशोरी ने बताया कि साहिल नाम का युवक 8 सितंबर की रात उसे फोन कर घर से बाहर आने के लिए कहा। बाहर जाने पर आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उससे दुष्कर्म किया। विज्ञापन



जानकारी होने पर परिजन किशोरी को लेकर नरेला थाने पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी किशोरी के स्कूल के सामने रेहड़ी लगाता है। 13 साल की किशोरी अपने परिजनों के साथ नरेला इलाके में रहती है। कुछ दिनों से वह गुमसुम थी। 10 सितंबर को मां ने किशोरी से बातचीत की। किशोरी ने बताया कि साहिल नाम का युवक 8 सितंबर की रात उसे फोन कर घर से बाहर आने के लिए कहा। बाहर जाने पर आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उससे दुष्कर्म किया।जानकारी होने पर परिजन किशोरी को लेकर नरेला थाने पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी किशोरी के स्कूल के सामने रेहड़ी लगाता है।

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