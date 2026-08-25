Delhi NCR News: घंटों बस का इंतजार, बदहाल शेल्टर में भी नहीं सुकून...

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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में बस यात्रियों की परेशानी सिर्फ घंटों इंतजार तक सीमित नहीं है। बस आने के बाद भी राहत की कोई गारंटी नहीं है। कई प्रमुख बस स्टैंडों पर शेल्टर बदहाल हैं। कहीं बैठने की सीटें नहीं, तो कहीं छत टूटी हुई हैं। कुछ जगहों पर फर्श तक खराब है। यात्रियों को गर्मी व उमस के बीच घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।यात्रियों के अनुसार, उन्हें अलग-अलग रूटों की बसों के लिए 40 मिनट से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। आनंद विहार बस स्टैंड पर आलम ने बताया कि उन्हें आनंद पर्वत जाना था, लेकिन दो घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। आने वाली बसों को ऑटो चालक स्टैंड पर खड़ा नहीं होने देते। स्कूली छात्र अरफाज ने बताया कि 311 नंबर की बस के लिए उन्हें 40-60 मिनट इंतजार करना पड़ता है।आईएसबीटी के पास शेल्टर में टाइल व फर्श तक ठीक नहीं, पोस्टरों से अटा पड़ा है। गाजीपुर मोड़ पर कुर्सियां नहीं, गाजीपुर गांव में छत क्षतिग्रस्त, लक्ष्मी नगर के रैनी वेल बस स्टैंड पर न सीट है न छत।यात्रियों ने कहा कि घंटों इंतजार के दौरान बैठने तक की सुविधा न होना गर्मी में बेहद परेशान करता है। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के दावों के बीच यह तस्वीर जिम्मेदार विभागों की तैयारियों पर सवाल खड़ी करती है।