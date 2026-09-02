Delhi NCR News: सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 41 रन से हराया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:13 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:13 PM IST
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नई दिल्ली। महिला दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 41 रन से शिकस्त देकर अपने अभियान का समापन जीत के साथ किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए क्वींस ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 138 रन बनाए।
क्वींस की जीत की नायिका निधि माहतो रहीं, जिन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 80 रन की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत खराब रही और नौवें ओवर में टीम 36 रन पर चार विकेट गंवा चुकी थी। सिमरन बहादुर (29) और पूर्वा सिवाच (नाबाद 30) ने पांचवें विकेट के लिए 46 रन जोड़े, लेकिन सिमरन के आउट होने के बाद राइडर्स 138 रन के लक्ष्य से दूर रही।
क्वींस की दीक्षा शर्मा ने चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट लिए। ईस्ट दिल्ली की ओर से भारती रावल और वंशिका लीला ने तीन-तीन विकेट लिए, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था।
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क्वींस की जीत की नायिका निधि माहतो रहीं, जिन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 80 रन की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत खराब रही और नौवें ओवर में टीम 36 रन पर चार विकेट गंवा चुकी थी। सिमरन बहादुर (29) और पूर्वा सिवाच (नाबाद 30) ने पांचवें विकेट के लिए 46 रन जोड़े, लेकिन सिमरन के आउट होने के बाद राइडर्स 138 रन के लक्ष्य से दूर रही।
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क्वींस की दीक्षा शर्मा ने चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट लिए। ईस्ट दिल्ली की ओर से भारती रावल और वंशिका लीला ने तीन-तीन विकेट लिए, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था।
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