Delhi NCR News: सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 41 रन से हराया

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क्वींस की जीत की नायिका निधि माहतो रहीं, जिन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 80 रन की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत खराब रही और नौवें ओवर में टीम 36 रन पर चार विकेट गंवा चुकी थी। सिमरन बहादुर (29) और पूर्वा सिवाच (नाबाद 30) ने पांचवें विकेट के लिए 46 रन जोड़े, लेकिन सिमरन के आउट होने के बाद राइडर्स 138 रन के लक्ष्य से दूर रही।क्वींस की दीक्षा शर्मा ने चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट लिए। ईस्ट दिल्ली की ओर से भारती रावल और वंशिका लीला ने तीन-तीन विकेट लिए, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था।