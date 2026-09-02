Delhi NCR News: साइकिल पोलो में जोन-13 की टीमों का दबदबा

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जूनियर वर्ग में जोन-13 ने पहला स्थान हासिल किया। जोन-18 की टीम दूसरे और जोन-10 की टीम तीसरे स्थान पर रहीं। सीनियर बालिका वर्ग में भी जोन-13 का दबदबा रहा। टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। जोन-16 ने दूसरा और जोन-08 ने तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों वर्गों में खिलाड़ियों ने खेल भावना और उत्साह के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्कूल साइकिल पोलो प्रतियोगिता में जोन-13 की बालिका वर्ग की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में पहला स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता सेक्टर-23, रोहिणी स्थित राम क्रिकेट अकादमी में आयोजित हुई।