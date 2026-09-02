विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ा रहा भारत : गिरिराज सिंह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:01 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:01 PM IST
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नई दिल्ली। यशोभूमि में आईएमएम इंडिया 2026 के उद्घाटन पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत आर्थिक विकास के साथ विरासत, हथकरघा और हस्तशिल्प को भी आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से वैश्विक विनिर्माण और सोर्सिंग का भरोसेमंद केंद्र बन रहा है। कोविड-19 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन और बढ़ती जीडीपी हमारी मजबूत नींव दिखाती है। इंडिया फर्स्ट के दृष्टिकोण से ही 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प पूरा होगा।
कोइलनमेसे इंडिया की ओर से आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय बी-टू-बी मंच फर्नीचर, इंटीरियर और वास्तुकला डिजाइन पर केंद्रित है। इसमें डिजाइन आधारित विनिर्माण और मूल्य संवर्धन की संभावनाएं दिखाई गईं। उद्घाटन संस्करण में 100 से अधिक प्रदर्शक और 8,000 से अधिक व्यापारिक खरीदार पहुंचे। संवाद
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कोइलनमेसे इंडिया की ओर से आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय बी-टू-बी मंच फर्नीचर, इंटीरियर और वास्तुकला डिजाइन पर केंद्रित है। इसमें डिजाइन आधारित विनिर्माण और मूल्य संवर्धन की संभावनाएं दिखाई गईं। उद्घाटन संस्करण में 100 से अधिक प्रदर्शक और 8,000 से अधिक व्यापारिक खरीदार पहुंचे। संवाद
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