Delhi NCR News: करोल बाग के कारोबार पर भारी पड़ रही अव्यवस्था
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:10 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:10 PM IST
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त्योहारों से पहले कारोबारियों को फुटफॉल प्रभावित होने की चिंता
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। करोल बाग में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले पार्किंग व यातायात की समस्या ग्राहकों व कारोबारियों के लिए सिरदर्द बन गई है। अजमल खान रोड, गफ्फार मार्केट और आर्य समाज रोड जैसे व्यस्त इलाकों में पार्किंग की उपलब्ध जगह और वाहनों की संख्या में संतुलन न होने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है।
दुकानदार प्रदीप ने बताया कि ऑनलाइन और मॉल जैसे विकल्पों के दौर में बाजार तक आसान पहुंच जरूरी है। पार्किंग व जाम के चलते ग्राहकों का समय बर्बाद होता है, जिससे फुटफॉल प्रभावित हो सकता है। त्योहारों से पहले कारोबारियों के लिए बड़ी चिंता है।
समस्या सिर्फ ग्राहकों के वाहनों तक सीमित नहीं। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल एक्सेसरीज की सप्लाई के लिए आने वाले वाणिज्यिक वाहनों को भी लोडिंग-अनलोडिंग के लिए जगह नहीं मिलती है। कारोबारी अमन अरोड़ा ने बताया कि यह मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में भी उठ चुका है। अदालत ने डी-कंजेशन व व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
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नई दिल्ली। करोल बाग में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले पार्किंग व यातायात की समस्या ग्राहकों व कारोबारियों के लिए सिरदर्द बन गई है। अजमल खान रोड, गफ्फार मार्केट और आर्य समाज रोड जैसे व्यस्त इलाकों में पार्किंग की उपलब्ध जगह और वाहनों की संख्या में संतुलन न होने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है।
दुकानदार प्रदीप ने बताया कि ऑनलाइन और मॉल जैसे विकल्पों के दौर में बाजार तक आसान पहुंच जरूरी है। पार्किंग व जाम के चलते ग्राहकों का समय बर्बाद होता है, जिससे फुटफॉल प्रभावित हो सकता है। त्योहारों से पहले कारोबारियों के लिए बड़ी चिंता है।
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समस्या सिर्फ ग्राहकों के वाहनों तक सीमित नहीं। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल एक्सेसरीज की सप्लाई के लिए आने वाले वाणिज्यिक वाहनों को भी लोडिंग-अनलोडिंग के लिए जगह नहीं मिलती है। कारोबारी अमन अरोड़ा ने बताया कि यह मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में भी उठ चुका है। अदालत ने डी-कंजेशन व व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
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