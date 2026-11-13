Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Cleanup carried out around colleges and schools

Delhi NCR News: कॉलेजों और स्कूलों के आसपास की गई सफाई

Fri, 13 Nov 2026 06:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली में धूल प्रदूषण कम करने और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए एमसीडी ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष गहन सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ कॉलेजों के विद्यार्थियों, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। अभियान के तहत पश्चिमी क्षेत्र में जनकपुरी, शिवाजी एन्क्लेव और शक्ति नगर में सफाई कराई गई। वहीं, पूर्वी क्षेत्र में कड़कड़डूमा, मधुबन एन्क्लेव, प्रीत विहार और आनंद विहार के सार्वजनिक स्थलों और आसपास के इलाकों की सफाई की गई। केशवपुरम क्षेत्र के वार्ड संख्या 66, वजीरपुर में आर्यभट्ट फ्लाईओवर से सत्यवती कॉलेज रेड लाइट तक विशेष अभियान चलाया गया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed