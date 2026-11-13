Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Railways increased the number of trips of special trains

Delhi NCR News: रेलवे ने बढ़ाए स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे

Fri, 13 Nov 2026 06:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:19 PM IST
विज्ञापन
दिल्ली से सीतामढ़ी, मानसी, सहरसा और हावड़ा के लिए चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04010 दिल्ली जंक्शन से सीतामढ़ी के लिए 26 नवंबर को चलेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04009 सीतामढ़ी से 28 नवंबर को रवाना होगी। इसी तरह शकूरबस्ती से मानसी जंक्शन के बीच ट्रेन संख्या 04406 के दो अतिरिक्त फेरे 15 और 16 नवंबर को चलाए जाएंगे। वापसी में ट्रेन संख्या 04405 मानसी से 17 और 18 नवंबर को संचालित होगी। सरहिंद जंक्शन से सहरसा के लिए ट्रेन संख्या 04528 का अतिरिक्त फेरा 16 नवंबर को होगा। वापसी में ट्रेन संख्या 04527 सहरसा से अंबाला कैंट के लिए 17 नवंबर को चलेगी। वहीं, नई दिल्ली-हावड़ा के बीच ट्रेन संख्या 04054 के अतिरिक्त फेरे 14, 16 और 18 नवंबर को होंगे। वापसी में ट्रेन संख्या 04053 हावड़ा से 16, 18 और 20 नवंबर को चलेगी। इन ट्रेनों से यात्रियों को सफर के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed