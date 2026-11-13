यमुना में मछलियों की मौत: छठ से पहले सियासी संग्राम, भाजपा बोली- आप ने फेंकीं मरी हुई मछलियां; वीडियो
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी मछलियां मिलने से सियासी विवाद गहरा गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर सरकार को बदनाम करने के लिए मरी मछलियां नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। आप ने आरोपों को खारिज करते हुए प्रदूषण को मछलियों की मौत की वजह बताया है। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है।
विस्तार
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद शुक्रवार को और तेज हो गया। दिल्ली के मंत्रियों ने आप पर सरकार को बदनाम करने के लिए नदी में मरी हुई मछलियां फेंकने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल आप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
मंत्री @p_sahibsingh मौखिक कह रहे हैं कि मरी हुई मछली कहीं से लाकर यमुना में डाली गई मगर शिकायत में ये बात कहीं नहीं लिखी है । 😂 सभी जानते हैं मछलियाँ प्रदूषित पानी से मरी होंगी। शायद डर गए कि जाँच होगी तो यमुना के प्रदूषण की पोल खुल जाएगी । सरकार जांच करवाये कि हज़ारों मछलियाँ कैसे मर गई ? जाँच से डर गए मंत्री प्रवेश वर्मा ?— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 12, 2026विज्ञापन
भाजपा बोली- आप क्रूज सेवा से परेशान है
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आप यमुना को साफ करने के सरकार के प्रयासों और हाल ही में शुरू की गई क्रूज सेवा से परेशान है। सिरसा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजनीति इतनी निम्न स्तर तक गिर सकती है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ताओं ने बाजार से मरी हुई मछलियां लाकर नदी में फेंकीं। फिर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि यह धारणा बने कि यमुना अभी भी प्रदूषित है। सिरसा ने जोर देकर कहा कि दिल्ली ने पिछले एक दशक में सबसे स्वच्छ अक्तूबर देखा है। दिवाली के बाद भी तुलनात्मक रूप से स्वच्छ हवा वाले दिन दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि छठ पूजा से पहले यह कथित कार्य विशेष रूप से निंदनीय है।
आप के कार्यकर्ता यमुना में फेंक रहे मरी हुईं मछलियां
दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने गुरुवार को आप पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर नदी में फेंक रहे हैं। वे वीडियो पोस्ट कर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने सवाल उठाया कि हजारों मरी हुई मछलियां बिना किसी की नजर में आए या सीसीटीवी फुटेज के बिना नदी में कैसे फेंकी जा सकती हैं। भारद्वाज ने वर्मा पर यमुना के प्रदूषण से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
♦️पूर्वांचल समाज के दुश्मन केजरीवाल की घटिया राजनीति देखिए..FIR दर्ज 2 साल के अंदर में ही आधे से ज़्यादा यमुना जी साफ क्या हुआ, आपिए बौखला गए और घटिया स्तर पर उतर गए 🤦♂️ जहाँ पर छठ पूजा हो रही है, वहाँ उनके लोग मछली बाजार से मरी हुई मछलियाँ लाकर पानी में डाल रहे हैं और वीडियो बना कर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी सरकार ने फेरी चलाई है, अभी सरकार ने पर्यटन शुरू किया है, अभी यमुना आधी साफ हुई है और अभी यमुना के किनारे रिवरफ्रंट भी बनेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति देखिए कि मछली बाजार से मरी हुई मछलियाँ लाकर पानी में डालते हैं, फिर वीडियो बनाकर कहते हैं कि देखो, मछलियाँ मर रही हैं। शर्म करो! लोक आस्था के इस महापर्व पर ऐसी नीचता सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। सत्ता में रहते भी इन्हें पूर्वांचल के लोगों से नफरत थी वह आज भी है यही वजह है कि झूठ और दुष्प्रचार के लिए इन्होने छठ महापर्व को भी नहीं छोड़ा। हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, FIR भी दर्ज कराई गईं और सख्त कारवाई भी होगी। हम ऐसे झूठ और लोक आस्था से खिलवाड़ किसी भी प्रकार के साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे।— BJP Delhi (@BJP4Delhi) November 12, 2026
प्रदूषण का कारण और स्थानीय लोगों का दावा
भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड के कुछ क्षेत्रों में दूषित होने के कारण पानी की आपूर्ति कम करने के कथित निर्णय का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा अपने विभाग के बारे में भी नहीं जानते। भारद्वाज ने वर्मा से यह स्वीकार करने को कहा कि यमुना में प्रदूषण के कारण हजारों मछलियां मर गई हैं। कथित मछली मौतों का सटीक कारण अभी तक अपुष्ट बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चमड़े की टेनरी से नदी में छोड़े गए अपशिष्ट इसके लिए जिम्मेदार हैं। निवासियों ने दावा किया कि यह समस्या हर साल दोहराई जाती है।
पिछली घटनाएं और नई क्रूज सेवा
यह तब होता है जब हथनीकुंड बैराज के पास स्थित एक औद्योगिक इकाई से प्रदूषक नदी में छोड़े जाते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने गुरुवार को बताया कि टेनरी से निकलने वाला पानी प्रदूषित था, जिससे मछलियां मर गईं। यह घटना उत्तर दिल्ली के बुराड़ी में यमुना किनारे सैकड़ों, संभवतः हजारों, मरी हुई मछलियां मिलने के एक महीने से भी कम समय बाद हुई है। यह नवीनतम घटना केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यमुना पर एक क्रूज सेवा के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद सामने आई है। यह सेवा सोनिया विहार और जगतपुर के बीच लगभग 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। इसका उद्देश्य नदी आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है।