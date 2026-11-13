यमुना में मछलियों की मौत: छठ से पहले सियासी संग्राम, भाजपा बोली- आप ने फेंकीं मरी हुई मछलियां; वीडियो

आप के कार्यकर्ता यमुना में फेंक रहे मरी हुईं मछलियां

दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने गुरुवार को आप पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर नदी में फेंक रहे हैं। वे वीडियो पोस्ट कर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने सवाल उठाया कि हजारों मरी हुई मछलियां बिना किसी की नजर में आए या सीसीटीवी फुटेज के बिना नदी में कैसे फेंकी जा सकती हैं। भारद्वाज ने वर्मा पर यमुना के प्रदूषण से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।



♦️पूर्वांचल समाज के दुश्मन केजरीवाल की घटिया राजनीति देखिए..FIR दर्ज 2 साल के अंदर में ही आधे से ज़्यादा यमुना जी साफ क्या हुआ, आपिए बौखला गए और घटिया स्तर पर उतर गए 🤦♂️ जहाँ पर छठ पूजा हो रही है, वहाँ उनके लोग मछली बाजार से मरी हुई मछलियाँ लाकर पानी में डाल रहे हैं और वीडियो बना कर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी सरकार ने फेरी चलाई है, अभी सरकार ने पर्यटन शुरू किया है, अभी यमुना आधी साफ हुई है और अभी यमुना के किनारे रिवरफ्रंट भी बनेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति देखिए कि मछली बाजार से मरी हुई मछलियाँ लाकर पानी में डालते हैं, फिर वीडियो बनाकर कहते हैं कि देखो, मछलियाँ मर रही हैं। शर्म करो! लोक आस्था के इस महापर्व पर ऐसी नीचता सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। सत्ता में रहते भी इन्हें पूर्वांचल के लोगों से नफरत थी वह आज भी है यही वजह है कि झूठ और दुष्प्रचार के लिए इन्होने छठ महापर्व को भी नहीं छोड़ा। हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, FIR भी दर्ज कराई गईं और सख्त कारवाई भी होगी। हम ऐसे झूठ और लोक आस्था से खिलवाड़ किसी भी प्रकार के साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। — BJP Delhi (@BJP4Delhi) November 12, 2026