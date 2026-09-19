दिल्ली में सनसनीखेज वारदात: आंख जांच के बहाने महिला से दुष्कर्म, आरोपित विकास पकड़ा गया

केशव पुरम पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में 32 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई है, जो त्रि नगर, दिल्ली का निवासी है। यह गिरफ्तारी 43 वर्षीय महिला की शिकायत पर दर्ज मामले के संबंध में की गई है।

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पुलिस के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के मुताबिक, आरोपी विकास महिला को आंखों की जांच के बहाने अपने घर ले गया था। वहां उसने कथित तौर पर महिला को बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला का यौन उत्पीड़न किया। केशव पुरम पुलिस स्टेशन में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है।पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे धोखे से अपने घर बुलाया था। आंखों की जांच का बहाना बनाकर उसे अपने निवास पर ले जाया गया। वहां पहुंचने पर आरोपी ने उसे किसी तरह बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।शिकायत मिलने के बाद केशव पुरम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज की। विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।