हवाई यात्री ध्यान दें!: दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की कई उड़ानें प्रभावित, यात्री हुए परेशान; जानें वजह
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 19 Sep 2026 11:40 AM IST
सार
दिल्ली एयरपोर्ट ने स्पाइसजेट की कुछ उड़ानों में परिचालन संबंधी बाधा के कारण यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया है। हवाई अड्डे की टीमें एयरलाइन और संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम रही हैं।
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विस्तार
दिल्ली एयरपोर्ट ने स्पाइसजेट की कुछ उड़ानों में परिचालन संबंधी व्यवधान के कारण यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। इस व्यवधान से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।
दिल्ली एयरपोर्ट की टीमें इस स्थिति को सामान्य करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वे स्पाइसजेट एयरलाइन के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर रही हैं। संबंधित हितधारकों के साथ भी मिलकर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करना है।
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यात्रियों को हुई असुविधा को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में सूचित किया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। परिचालन को जल्द-से-जल्द सामान्य स्थिति में लाने का लक्ष्य है।
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दिल्ली एयरपोर्ट की टीमें इस स्थिति को सामान्य करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वे स्पाइसजेट एयरलाइन के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर रही हैं। संबंधित हितधारकों के साथ भी मिलकर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करना है।
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Delhi Airport tweets, "We regret the inconvenience faced by passengers due to the operational disruption of some SpiceJet flights. Delhi Airport teams are actively coordinating with the airline and relevant stakeholders to support affected passengers and provide necessary… pic.twitter.com/p6YjF3btG8— ANI (@ANI) September 19, 2026
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यात्रियों को हुई असुविधा को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में सूचित किया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। परिचालन को जल्द-से-जल्द सामान्य स्थिति में लाने का लक्ष्य है।