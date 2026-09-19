यात्रीगण ध्यान दें: दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर तकनीकी खराबी, शाहदरा से वेलकम के बीच सेवाएं प्रभावित

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Service Update



Delay in train services on Red Line between Shahdara and Welcome metro stations due to a technical issue.



Normal services on all other lines. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 19, 2026

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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने रेड लाइन पर सेवा अपडेट जारी किया है। शाहदरा और वेलकम मेट्रो स्टेशनों के बीच तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है, जबकि अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं।