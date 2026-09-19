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यात्रीगण ध्यान दें: दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर तकनीकी खराबी, शाहदरा से वेलकम के बीच सेवाएं प्रभावित
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:26 AM IST
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दिल्ली मेट्रो (फाइल फोटो)
- फोटो : Amar Ujala
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने रेड लाइन पर सेवा अपडेट जारी किया है। शाहदरा और वेलकम मेट्रो स्टेशनों के बीच तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है, जबकि अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं।
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Service Update
Delay in train services on Red Line between Shahdara and Welcome metro stations due to a technical issue.
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