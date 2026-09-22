Delhi NCR News: वंदे भारत ट्रेनों की धुलाई अब ऑटोमेटिक प्लांट से
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:33 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:33 PM IST
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नई दिल्ली। राजधानी में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की धुलाई ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट के जरिए की जा रही है। इसके लिए उत्तर रेलवे के शकूरबस्ती स्थित ट्रेन सेट डिपो को बनाया गया है।
रेलवे के अनुसार, शकूरबस्ती डिपो आधुनिक ट्रेन सेट के रखरखाव के लिए विकसित किया गया है। जून में केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी डिपो का निरीक्षण कर आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का जायजा लिया था। अब यहां ट्रेनों की धुलाई का काम शुरू हो गया है, जिससे समय और पानी दोनों की बचत हो रही है। ब्यूरो
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रेलवे के अनुसार, शकूरबस्ती डिपो आधुनिक ट्रेन सेट के रखरखाव के लिए विकसित किया गया है। जून में केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी डिपो का निरीक्षण कर आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का जायजा लिया था। अब यहां ट्रेनों की धुलाई का काम शुरू हो गया है, जिससे समय और पानी दोनों की बचत हो रही है। ब्यूरो
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