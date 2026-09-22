Delhi NCR News: वंदे भारत ट्रेनों की धुलाई अब ऑटोमेटिक प्लांट से

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रेलवे के अनुसार, शकूरबस्ती डिपो आधुनिक ट्रेन सेट के रखरखाव के लिए विकसित किया गया है। जून में केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी डिपो का निरीक्षण कर आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का जायजा लिया था। अब यहां ट्रेनों की धुलाई का काम शुरू हो गया है, जिससे समय और पानी दोनों की बचत हो रही है। ब्यूरो विज्ञापन

रेलवे के अनुसार, शकूरबस्ती डिपो आधुनिक ट्रेन सेट के रखरखाव के लिए विकसित किया गया है। जून में केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी डिपो का निरीक्षण कर आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का जायजा लिया था। अब यहां ट्रेनों की धुलाई का काम शुरू हो गया है, जिससे समय और पानी दोनों की बचत हो रही है। ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की धुलाई ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट के जरिए की जा रही है। इसके लिए उत्तर रेलवे के शकूरबस्ती स्थित ट्रेन सेट डिपो को बनाया गया है।