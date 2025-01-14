दिल्ली में कत्ल: आनंद पर्वत इलाके में चाकू मारकर हत्या, वारदात के बाद हमलावर फरार; मौके पर पहुंची पुलिस
बताया जा रहा है कि हमलावर चाकू मारकर भाग गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है।
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आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन के इलाके में नई बस्ती की गली नंबर 16 में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावर चाकू मारकर भाग गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पीड़ित की मौत मौके पर ही हो गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
#WATCH | Delhi: Visuals from the spot where a man was stabbed in Gali No. 16, Nai Basti, within the jurisdiction of the Anand Parbat police station. It is reported that the assailants fled after stabbing him. Police have been deployed at the scene; the victim died on the spot,… pic.twitter.com/glWWgEJQA5— ANI (@ANI) September 22, 2026विज्ञापन