सामूहिक दुष्कर्म में तीन गिरफ्तार: आरोपियों में एक बीएससी छात्र, किशोरी को चाकू के बल पर बनाया था बंधक

कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीनों आरोपियों आसिफ (34), मुकेश और हेमंत को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आसिफ को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। मौके पर पांच राउंड गोलियां चलीं। आसिफ के पैर में गोली लगी है। आरोपी मुकेश बीएससी (गणित) का छात्र है। तीसरा आरोपी हेमंत वकील बताया जा रहा।

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