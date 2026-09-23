फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Three arrested for misdeed with a teenage girl.

सामूहिक दुष्कर्म में तीन गिरफ्तार: आरोपियों में एक बीएससी छात्र, किशोरी को चाकू के बल पर बनाया था बंधक

Wed, 23 Sep 2026 03:51 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 23 Sep 2026 03:51 AM IST
सार

आरोपी आसिफ को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। मौके पर पांच राउंड गोलियां चलीं। आसिफ के पैर में गोली लगी है। आरोपी मुकेश बीएससी (गणित) का छात्र है।

विज्ञापन
Three arrested for misdeed with a teenage girl.
demo - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीनों आरोपियों आसिफ (34), मुकेश और हेमंत को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आसिफ को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। मौके पर पांच राउंड गोलियां चलीं। आसिफ के पैर में गोली लगी है। आरोपी मुकेश बीएससी (गणित) का छात्र है। तीसरा आरोपी हेमंत वकील बताया जा रहा।

विज्ञापन


दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस के अनुसार आरोपियों ने आस्था कुंज पार्क में बैठे छात्र-छात्रा को खुद को पुलिसकर्मी बताकर धमकाया। उन्होंने लड़की को लड़के से अलग किया और उसे एक सुनसान इलाके में ले गए। आसिफ ने लड़की को पिस्तौल और चाकू से धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दो अन्य आरोपियों ने भी दुष्कर्म किया। आरोपियों के फरार होने के बाद लड़की के दोस्त ने पीसीआर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। लड़की की एम्स में चिकित्सीय जांच कराई गई। अमर कॉलोनी थाने में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन
  • आरोपी हेमंत व मुकेश हैं सगे भाई दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने तीनों आरोपियों के पकड़े जाने की पुष्टि की है। आरोपी वकील हेमंत व मुकेश सगे भाई हैं। मुकेश कॉलेज छात्र है। दोनों फरीदाबाद के मूल निवासी हैं और दिल्ली के श्री निवासपुरी में रहते हैं। 
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed