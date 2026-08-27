Delhi NCR News: रक्षाबंधन पर दिल्ली से रींगस के लिए चलेंगी अनारक्षित विशेष ट्रेनें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:18 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:18 PM IST
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नई दिल्ली। रक्षाबंधन पर उत्तर रेलवे ने दिल्ली से रींगस जंक्शन के बीच दो अनारक्षित विशेष ट्रेन शुरू की हैं। रेलवे के अनुसार, 04415 दिल्ली सराय रोहिल्ला-रींगस अनारक्षित विशेष ट्रेन 27 और 28 अगस्त को चलेगी। वापसी में 04416 रींगस जंक्शन-दिल्ली सराय रोहिल्ला अनारक्षित विशेष ट्रेन 28 और 29 अगस्त को चलेगी। यह ट्रेन रींगस से रात दो बजे रवाना होगी। ब्यूरो
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