Delhi NCR News: दो महीने में ही उखड़ने लगी सड़क
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:43 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:43 PM IST
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फोटो....
यमुना सिटी के सेक्टर-10 में बनी सड़क का बुरा हाल
माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी। यमुना सिटी के सेक्टर-10 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के लिए रातोंरात बनाई गई सड़क महज दो महीने में उखड़ने लगी है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 जून को सेक्टर-10 में पीसीबी यूनिट का शिलान्यास किया था। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और वीआईपी की आवाजाही को देखते हुए प्राधिकरण ने आनन-फानन सड़क का निर्माण कराया था। इसके कुछ ही समय बाद मानसून शुरू हुआ और सड़क की परत कई स्थानों से उखड़ गई।
यह मार्ग आसपास के गांवों से आने-जाने वाले लोगों के साथ सेक्टर में निर्माणाधीन कंपनियों के अधिकारियों और अन्य वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सड़क खराब होने से रोजाना आवागमन प्रभावित हो रहा है।
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मरम्मत में जुटा प्राधिकरण : मानसून के बाद प्राधिकरण ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि सेक्टर-10 की सड़क को भी जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा।
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यमुना सिटी के सेक्टर-10 में बनी सड़क का बुरा हाल
माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी। यमुना सिटी के सेक्टर-10 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के लिए रातोंरात बनाई गई सड़क महज दो महीने में उखड़ने लगी है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 जून को सेक्टर-10 में पीसीबी यूनिट का शिलान्यास किया था। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और वीआईपी की आवाजाही को देखते हुए प्राधिकरण ने आनन-फानन सड़क का निर्माण कराया था। इसके कुछ ही समय बाद मानसून शुरू हुआ और सड़क की परत कई स्थानों से उखड़ गई।
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यह मार्ग आसपास के गांवों से आने-जाने वाले लोगों के साथ सेक्टर में निर्माणाधीन कंपनियों के अधिकारियों और अन्य वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सड़क खराब होने से रोजाना आवागमन प्रभावित हो रहा है।
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मरम्मत में जुटा प्राधिकरण : मानसून के बाद प्राधिकरण ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि सेक्टर-10 की सड़क को भी जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा।