Delhi NCR News: सेक्टर-122 में नियमित नहीं आ रही कूड़ा गाड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:00 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:00 PM IST
विज्ञापन
नोएडा। सेक्टर-122 में कूड़ा गाड़ी नियमित नहीं आने से क्षेत्रवासी परेशान हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष शिव कुमार तिवारी ने नोएडा प्राधिकरण के जीएम अरोड़ा को पत्र भेजकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सऐप के माध्यम से कई बार शिकायत की गई। शिकायत के बाद एक-दो दिन व्यवस्था ठीक रहती है, फिर गाड़ी आना बंद हो जाती है। पूछने पर अक्सर गाड़ी खराब होने की बात कही जाती है। आरडब्ल्यूए ने वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था कर नियमित कूड़ा उठान सुनिश्चित करने की मांग की है। ब्यूरो
विज्ञापन