Delhi NCR News: बिना नंबर की जेसीबी ने बुलेट सवार को मारी टक्कर, गंभीर

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पलवल।

राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बंचारी गांव में तेज रफ्तार और बिना नंबर प्लेट की पीली जेसीबी ने बुलेट सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका फरीदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित पिता की शिकायत पर मुंडकटी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। बांसवा गांव निवासी मनोज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 22 वर्षीय बेटा मनीष 15 सितंबर की दोपहर अपनी बुलेट बाइक पर पलवल से घर लौट रहा था। जैसे ही वह बंचारी स्थित जेबीएम कंपनी के पास पहुंचा, तभी गलत दिशा से आ रही जेसीबी ने उसकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में मनीष को गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की मदद से उसे पहले सरकारी अस्पताल होडल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित पिता ने बताया कि दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को जेसीबी पर आगे-पीछे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा मिला। बेटे के इलाज में व्यस्त रहने के कारण पिता तुरंत थाने नहीं पहुंच सके थे और उपचार के बाद थाने आकर लिखित शिकायत व मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।